OM : De Zerbi a choisi sa priorité, c’est parti pour le transfert de l'été !

Il ne reste plus que quelques jours avant le début de la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang, parti vers l’Arabie Saoudite au mois de juillet. Les prochains jours pourraient donc être très agités et Roberto De Zerbi ainsi que les décideurs marseillais semblent avoir les idées claires concernant la cible prioritaire.

On ne s’ennuie pas du côté de Marseille en ce mercato estival. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi les recrues s’enchainent et Geronimo Rulli pourrait placer la barre à huit très bientôt. Mais Pablo Longoria ainsi que Mehdi Benatia ont bien l’intention d’offrir au moins deux renforts de plus au nouvel entraineur de l’OM.

Nketiah, la piste numéro 1 de l’OM

Et ça se passera sans aucun doute en attaque, puisque le trou béant laissé par le départ de Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas été comblé. Que les supporters de l’OM se rassurent, si le temps commence à manquer avant le début officiel de la saison la direction travaille, avec trois dossiers distincts et bien définis. Selon La Provence la grande priorité n’est autre qu’Eddie Nketiah, attaquant de 25 ans qui évolue actuellement à Arsenal et que De Zerbi voulait déjà lorsqu’il entrainait Brighton.

Le plan B Wahi et...

Les négociations avec le club londonien n’avancent pas comme on le voudrait à Marseille, puisque la somme de 30M€ aurait été réclamée à en croire les médias britanniques. Ainsi, l’OM aurait récemment décidé d’activer la piste Elye Wahi, qui pour La Provence serait le plan B à Nketiah. Mais là encore le RC Lens se montre très gourmand et ce n’est pas surprenant, puisque l’attaquant français est la recrue la plus chère du club avec son transfert à 30M€ de l’été dernier. Pour finir, le quotidien régional parle d’une troisième piste dont l’identité n’a pas été dévoilé et qui semble donc être vraiment un choix d’urgence.