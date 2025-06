OM : De Bruyne balance tout sur son transfert !

Axel Cornic

Avec la qualification en Ligue des Champions, certains ont rêvé d’un nouveau gros coup à l’Olympique de Marseille, un an après la signature surprise d’Adrien Rabiot. Le nom de Kevin De Bruyne a ainsi été évoqué, mais ce dernier a décidé de poursuivre sa carrière en Italie avec le Napoli, après une décennie passée à Manchester City.

Avec Roberto De Zerbi, tout semble être possible. Depuis sa signature, l’OM a une énorme cote auprès des joueurs, comme on a pu le voir l’été dernier. La qualification en Ligue des Champions en plus, certains rêvent encore plus grand et plusieurs très grosses pistes ont été évoquées en ce début de mercato.

« Je pense que c'est le projet idéal pour moi » C’est le cas de Kevin De Bruyne, qui a toutefois éconduit les avances de l’OM pour se lancer dans une nouvelle aventure en Serie A, avec le Napoli. Ce samedi, il a d’ailleurs été officiellement présenté à la presse. « Je pense que c'est le projet idéal pour moi et qu'il m'impliquera pour contribuer à la victoire. Après dix ans en Angleterre, c'est une nouvelle expérience pour moi. Ma famille et moi sommes ravis et impatients de la vivre » a expliqué l’international belge de 33 ans, dans des propos rapportés par Sky Sport Italia.