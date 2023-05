OM : Coup de théâtre pour cette star ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Passé d’un rôle de titulaire indiscutable à remplaçant, Dimitri Payet se pose des questions sur son avenir, lui qui arrivera au terme de son contrat à l’été 2024. A 36 ans, le capitaine de l’OM pourrait tout de même poursuivre l’aventure une saison de plus avec le club olympien.

La saison galère dans tous les sens du terme pour Dimitri Payet. Homme à tout faire de Jorge Sampaoli l’an dernier, le capitaine de l’OM n’est plus qu’un simple remplaçant avec Igor Tudor. Même si l’entraîneur marseillais a toujours reconnu le talent de Payet, il admet également que le Réunionnais n’est pas le joueur idéal pour entrer dans son onze de départ. Le style Payet et le style Tudor, cela ne colle pas vraiment.

«C'était un autre foot, à un autre rythme»

« Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée », expliquait Igor Tudor au journal L’Équipe . Depuis, la situation de Dimitri Payet a encore évolué. Vu son temps de jeu et sa relation pas toujours idyllique avec le coach de l’OM, Payet songerait à prendre sa retraite.

La retraite pour Payet ? Ce n’est pas sûr