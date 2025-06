OM : Coup de théâtre pour ce transfert !

A l’Olympique de Marseille on a bien l’intention de recruter plusieurs renforts pour Roberto De Zerbi, surtout avec la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais le plus difficile sera surtout de garder les leaders actuels de l’équipe, qui semblent avoir une très grosse cote à l’étranger. C’est notamment le cas de Leonardo Balerdi, le capitaine marseillais.

Dans quelques mois, Marseille sera de retour dans la plus prestigieuse compétition européenne. Mais avec quels joueurs ? Car la belle saison de l’OM a attiré les regards et certains gros clubs européens aimeraient beaucoup miser sur un ou deux gros noms de l’équipe.