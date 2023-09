OM : Coup de théâtre confirmé pour l’avenir de Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, Pablo Longoria était présent en conférence de presse pour présenter son nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso. Pour l'heure, le dirigeant espagnol reste président de l'OM. Mais selon certains proches du club marseillais, cela pourrait ne pas être le cas dans les prochaines semaines. En coulisses, certains prédisent un départ du responsable dans les prochains mois.

Il y a maintenant six jours, Pablo Longoria dévoilait son choix. Malgré les menaces répétées de certains ultras, l'Espagnol a pris la décision de rester à son poste de président de l'OM. « Durant toute la semaine, j'étais touché par l'élan de soutien populaire de la part des joueurs, salariés, supporters, acteurs du monde économique et institutionnel, tous ceux qui ont compris la nécessité d'un changement. J'ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui ont affiché un soutien inconditionnel à mon égard, ça me fait chaud au cœur. Au vu de tout ce soutien, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM. Je serai à Paris dimanche » avait-il confié pour justifier sa décision.

« Personne ne sait s’il sera encore là dans quelques semaines… »

Mais selon une source au sein de l'OM, l'avenir de Pablo Longoria est loin d'être scellé. Il n'est pas impossible que le dirigeant espagnol prenne la décision de quitter le club marseillais dans les prochaines semaines. « Il a été bon dans la communication la semaine dernière et a réussi son coup sur le plan médiatique, mais il ne faut pas être dupe. Personne ne sait s’il sera encore là dans quelques semaines… » a-t-elle lâché ce jeudi.

Vézirian confirme pour Longoria