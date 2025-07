OM : Coup de théâtre à 25M€ sur le mercato !

Un dossier semble inquiéter à l’Olympique de Marseille en ce mercato estival. Il s’agit de Leonardo Balerdi, devenu un véritable cadre de l’équipe ainsi que capitaine de Roberto De Zerbi, qui est très suivi à l’étranger. C’est notamment le cas en Italie avec la Juventus d’Igor Tudor, son ancien coach.

Il y en a un autre qui pourrait toutefois partir ! Depuis le début du mercato, le nom de Leonardo Balerdi fait couler beaucoup d’encre en Italie. Certaines sources évoquent un intérêt prononcé de l’ AS Roma de Gian Piero Gasperini , mais le véritable danger pourrait venir de Turin. Igor Tudor , qui connait bien l’Argentin pour l’avoir eu sous ses ordres à l’ OM par le passé, aurait réclamé son transfert à la Juventus et insisterait auprès de sa direction pour qu’ils fassent quelque chose.

25M€ plutôt que 40 ?

Pour le moment, à Marseille on semble tenir bon. Contacté par RMC Sport, un dirigeant du club aurait en effet lâché la sentence pour le défenseur central : « Une offre à 40 millions d’euros ? Même à ce montant-là, il ne part pas ». Mais le son est totalement différent de l’autre côté des Alpes ! D’après les informations de La Stampa, il y aurait bel et bien des négociations entre l’OM et la Juventus pour Leonardo Balerdi. Et un prix bien en deçà de ce qui a pu être dit aurait été fixé, puisque le quotidien transalpin parle d’un possible transfert à 25M€ !