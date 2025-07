Mercato - OM : C'est la fin du cauchemar pour De Zerbi ?

Devenu l’un des plus grands leaders de l’Olympique de Marseille cette saison, Leonardo Balerdi a une grosse cote à l’étranger. C’est notamment le cas en Italie, où la presse parle d’un vif intérêt de la Juventus d’un certains Igor Tudor, qui a entrainé le défenseur argentin par le passé.

La grande mission de l’été est assez claire pour les Marseillais. Car s’il faudra renforcer l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi , le plus important sera surtout de ne pas perdre les cadres déjà en place. Cela a été le cas avec Adrien Rabiot , mais le danger semble s’être envolé concernant son avenir, puisqu’il devrait rester à l’ OM au moins une saison de plus.

Il y a plusieurs mois déjà, Roberto De Zerbi avait senti cette menace arriver et avait lancé un message assez clair à ses dirigeants. « J'espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe » avait déclaré le coach de l' OM . « Quand je vais dormir tous les soirs, je pense toujours à cette chose en espérant que personne ne se rende compte de la valeur de Balerdi parce que c'est un joueur extraordinaire ».

La Juventus plus dans le coup ?

Et il pourra dormir sur ses deux oreilles, puisque le vent semble finalement avoir tourné. D’après les informations de TMW, Balerdi ne serait plus vraiment dans le viseur de la Juventus, refroidie notamment par les montants très élevés qu’aurait réclamés l’OM. D’ailleurs, à moins d’un départ de Lloyd Kelly et de Daniele Rugani, il ne devrait pas y avoir d’arrivées en défense centrale !