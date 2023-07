OM : C’est terminé pour ce buteur, il se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une première expérience en prêt la saison passée, Arkadiusz Milik a définitivement rejoint la Juventus, rapportant donc un chèque de 6,5M€ à l’OM. Le buteur polonais se confie en détail sur ce choix de carrière et affiche son bonheur d’être un joueur du club turinois à part entière après son passage à l’OM.

Le secteur offensif de l’OM change de visage cet été ! Alexis Sanchez n’a pas prolongé son contrat avec le club phocéen, et Pablo Longoria a bouclé l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang pour le remplacer. Par ailleurs, Arkadiusz Milik a été définitivement cédé à la Juventus Turin sous la forme d’un transfert de 6,5M€ après y avoir déjà passé la saison en prêt (7 buts en Serie A), et le buteur polonais quitte donc l’OM après l’avoir rejoint de janvier 2021.

« Je suis très heureux »

Interrogé par la Gazzetta dello Sport mercredi, Milik s’est confié sur ce choix de carrière : « La dernière saison est passée très vite, avec toutes les difficultés rencontrées en dehors du terrain. Mais le club a décidé de m'acheter et je suis très heureux : c'était mon rêve d'enfant de jouer pour un grand club mondial comme la Juve. Maintenant, je veux profiter de ce moment et l'apprécier autant que possible. J'avais déjà choisi la Juve il y a un été et je m'y suis très bien senti », lâche l’ancien buteur de l’OM.

Milik ne voulait que la Juve