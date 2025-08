OM - «Ce serait incroyable» : Le transfert à 40M€ qui va choquer le PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d’un défenseur central de grande envergure pour boucler son mercato, l’OM aurait jeté son dévolu sur Joel Ordóñez, dont le montant du transfert avoisinerait les 40M€. Le joueur du Club Bruges serait d’ailleurs très chaud à l’idée de signer à Marseille, ce qui devrait faire parler du côté du PSG.

«Ce serait incroyable»

« Ce serait incroyable. C'est bien en termes d'automatismes, mais plus encore ce serait une défense qui en termes de niveau est totalement à l'opposé de ce qui s'était vu la saison dernière. Je pense que c'est vraiment là où le bât blessait le plus du côté de l'Olympique de Marseille. Ce pourrait être la touche finale, qui pourrait en plus rapporter beaucoup plus si jamais il explose l'année prochaine en Ligue des champions », ajoute Sacha Tavolieri.