OM : «Aussi fort que Thierry Henry», il conseille du lourd au mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Drogba ne sera resté qu'une saison à l'OM et pourtant, il a laissé une énorme trace dans le coeur des supporters olympiens. C'est en 2003 que l'Ivoirien débarque à Marseille en provenance de Guingamp. Un transfert réussi de la part du club phocéen qui peut remercier un certain Franck Leboeuf.

Aujourd'hui encore, Didier Drogba fait partie des plus grosses ventes de l'OM. En 2004, l'Ivoirien avait été vendu à Chelsea, après seulement une saison à Marseille, pour 37,5M€. Le club phocéen a visé juste en s'offrant les services de Drogba à 2003, alors à Guingamp. Et voilà qu'on en sait plus sur ce transfert et celui qui serait à l'origine...

Pogba - OM : L’équipe de France chamboule son mercato ? https://t.co/EhXAkXxcto pic.twitter.com/uojjJvXe8X — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

Drogba conseillé à l'OM par Leboeuf

Et si l'OM a recruté Didier Drogba, cela serait grâce à Franck Leboeuf. En effet, pour So Foot, l'ancien joueur du club phocéen a raconté : « Robert Louis-Dreyfus me demande : "Tu prendrais qui comme avant-centre l'année prochaine ?" Je réponds : "Dado Prso, et Drogba de Guingamp, monstrueux, aussi fort que Thierry Henry" ».

Prso retenu par Deschamps

« Deschamps, à qui j'avais téléphoné, m'avait dit non pour Prso. Et l'OM prend finalement Didier, qui leur fait la saison », a poursuivi Franck Leboeuf, qui avait donc visé juste pour l'OM avec Didier Deschamps.