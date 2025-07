OM - Aubameyang : L’histoire d’amour confirmée à Marseille !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait être l'un des gros coups du mercato en Ligue 1. En effet, l'OM travaille sur le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, qui sera libre après la rupture de son contrat avec Al-Qadsiah. Cependant, l'attaquant gabonais ne pourra pas réclamer un énorme salaire. Pablo Longoria ne lui proposera pas plus de 250 000€ par mois, bien loin des salaires habituels en Arabie Saoudite. Autrement dit, si Aubameyang revient, ce sera une vraie preuve de son amour pour l'OM.

Un salaire très loin de ses standards

Toutefois, s'il souhaite réellement revenir à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang devra faire de sacrés sacrifices au niveau salarial. Et pour cause, selon les informations du Phocéen, Pablo Longoria ne souhaite pas déstabiliser l'équilibre du vestiaire et devrait offrir un salaire mensuel compris entre 200 000 et 250 000€ au Gabonais. Bien loin de ses standards saoudiens, mais également de son dernier contrat à l'OM où il émargeait à près de 700 000€ par mois.