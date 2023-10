OM, Arabie Saoudite... Zidane lâche une réponse pour son avenir

Thibault Morlain

Cela fait depuis mai 2021 que Zinedine Zidane n'a plus occupé un banc de touche. Suite à son départ du Real Madrid, l'entraîneur français a eu le temps de se reposer et voilà que son retour serait proche. Et voilà que selon les dernières rumeurs, Zidane aurait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour venir entraîner l'OM une fois le club phocéen racheté. Quid alors de son avenir ? Zizou a fait le point.

Depuis de très longs mois maintenant, la vente de l'OM est annoncée. Mais voilà que ces dernières semaines, ça s'est visiblement accéléré avec de plus en plus de rumeurs à propos d'une reprise du club phocéen par l'Arabie Saoudite. Et sur la Canebière, une autre information a fait grand bruit puisqu'il avait été révélé que Zinedine Zidane aurait donné son accord aux Saoudiens pour entraîner l'OM.

« Rien pour l'instant »

Marseille en rêve depuis très longtemps, l'arrivée de Zinedine Zidane à l'OM est-elle proche ? Rapporté par Nicolo Schira, le Français a fait le point sur son avenir, lâchant alors : « Mon retour sur un banc ? Il n'y a rien pour l'instant ».

« On verra plus tard »