OM - Adrien Rabiot : Le coup de pression qui a tout changé

Axel Cornic

Considéré comme l’un des potentiels cadres de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a quitté le club. L’international français a été placé sur la liste des transferts au cours du dernier mercato et son avenir a été l’un des sujets bouillants de l’été. Il a finalement signé du côté de l’AC Milan, retrouvant son ancien coach Massimiliano Allegri.

C’est déjà fini. Arrivé il y a moins d’un an, Adrien Rabiot a quitté l’OM après une énorme polémique qui a énormément fait parler. Et l’international français a finalement signé pour l’AC Milan, dans un transfert qui aurait rapporté moins de 10M€ au club marseillais.

Retour en Serie A Cette solution semble satisfaire tout le monde, même si une réconciliation a semblé possible à un moment. Rabiot connait d’ailleurs très bien la Serie A, puisqu’il a joué plusieurs années sous les couleurs de la Juventus, avant de rejoindre l’OM en septembre 2024. Mais il connait surtout très bien son nouveau coach, puisqu’il s’agit de Massimiliano Allegri.