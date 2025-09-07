OM - Adrien Rabiot : Le coup de pression qui a tout changé

Considéré comme l’un des potentiels cadres de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a quitté le club. L’international français a été placé sur la liste des transferts au cours du dernier mercato et son avenir a été l’un des sujets bouillants de l’été. Il a finalement signé du côté de l’AC Milan, retrouvant son ancien coach Massimiliano Allegri.
C’est déjà fini. Arrivé il y a moins d’un an, Adrien Rabiot a quitté l’OM après une énorme polémique qui a énormément fait parler. Et l’international français a finalement signé pour l’AC Milan, dans un transfert qui aurait rapporté moins de 10M€ au club marseillais.
Retour en Serie A
Cette solution semble satisfaire tout le monde, même si une réconciliation a semblé possible à un moment. Rabiot connait d’ailleurs très bien la Serie A, puisqu’il a joué plusieurs années sous les couleurs de la Juventus, avant de rejoindre l’OM en septembre 2024. Mais il connait surtout très bien son nouveau coach, puisqu’il s’agit de Massimiliano Allegri.
Milan ne voulait pas de Rabiot, mais...
Et sans lui, il aurait très bien pu ne jamais poser ses valises à Milan ! La Gazzetta dello Sport confirme en effet que le directeur sportif Igli Tare souhaitait plutôt recruter Granit Xhaka, qui a quitté le Bayer Leverkusen pour signer à Sunderland. Il a fallu qu’Allegri mette une grosse pression sur sa direction, pour qu’Adrien Rabiot n’arrive finalement.