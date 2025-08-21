OM - Adrien Rabiot : «J'ai déjà trouvé le remplaçant», la grande annonce en plein direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l'OM et Adrien Rabiot, le divorce est imminent. Après ce qui est arrivé suite à la rencontre face à Rennes, le club phocéen a décidé de se séparer de l'international français. Un départ qu'il devrait falloir pallier d'ici la fin du mercato. Et voilà que Nabil Djellit a déjà une idée pour le successeur de Rabiot à l'OM.

L'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la rencontre face à Rennes a d'incroyables conséquences. En effet, ce mardi, dans un communiqué, l'OM a balancé une bombe, annonçant : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ».

Boudaoui pour remplacer Rabiot ? D'ici la fin du mercato, Adrien Rabiot pourrait donc être amené à faire ses valises. L'OM va-t-il ensuite le remplacer ? A propos du successeur du Français au milieu de terrain, Nabil Djellit a balancé sur le plateau de L'Equipe du Soir : « J’ai déjà trouvé le remplaçant. C’est Boudaoui ».