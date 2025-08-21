OM - Adrien Rabiot : «J'ai déjà trouvé le remplaçant», la grande annonce en plein direct !

Entre l'OM et Adrien Rabiot, le divorce est imminent. Après ce qui est arrivé suite à la rencontre face à Rennes, le club phocéen a décidé de se séparer de l'international français. Un départ qu'il devrait falloir pallier d'ici la fin du mercato. Et voilà que Nabil Djellit a déjà une idée pour le successeur de Rabiot à l'OM.
L'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la rencontre face à Rennes a d'incroyables conséquences. En effet, ce mardi, dans un communiqué, l'OM a balancé une bombe, annonçant : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ».
Boudaoui pour remplacer Rabiot ?
D'ici la fin du mercato, Adrien Rabiot pourrait donc être amené à faire ses valises. L'OM va-t-il ensuite le remplacer ? A propos du successeur du Français au milieu de terrain, Nabil Djellit a balancé sur le plateau de L'Equipe du Soir : « J’ai déjà trouvé le remplaçant. C’est Boudaoui ».
L'OGC Nice le retient !
Aujourd'hui à l'OGC Nice, Hicham Boudaoui fera-t-il oublier Adrien Rabiot à l'OM ? Encore faut-il que les Aiglons acceptent de se séparer de l'Algérien, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. En effet, auprès de L'Equipe, la direction de Nice faisait dernièrement savoir : « Nice veut garder Hicham ».