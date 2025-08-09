OM - 18M€ : Le transfert incompréhensible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un temps bloqué par la Juventus, Timothy Weah a obtenu gain de cause avec son arrivée à l'OM. Au total, l'Américain pourrait coûter 18M€ au club phocéen. Une somme importante pour un joueur qui n'a pas tant confirmé sur le temps. De quoi éveiller certaines interrogations, à commencer celles de Pierre Ménès.

Après avoir joué au PSG et au LOSC, Timothy Weah retrouve la Ligue 1. En cette période de mercato estival, l'Américain a quitté la Juventus pour rejoindre l'OM. Un accord a fini par être trouvé entre les deux clubs et c'est ainsi que Weah a été prêté pour 1M€, tout en ayant une option d'achat de 14M€. Et à cela, ce sont 3M€ de bonus qui pourront s'ajouter, soit un total de 18M€.

« Un peu de mal à comprendre » Timothy Weah est donc désormais à l'OM, mais Pierre Ménès a du mal à comprendre une telle opération. Sur Youtube, le journaliste sportif a confié : « J’avoue que j’ai un peu de mal à comprendre pourquoi l’OM a tant voulu faire venir Weah. J’imagine que c’est pour lui confier le poste qu’avait Luis Henrique, c’est un peu le même profil ».