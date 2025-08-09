OM - 18M€ : Le transfert incompréhensible !

Un temps bloqué par la Juventus, Timothy Weah a obtenu gain de cause avec son arrivée à l'OM. Au total, l'Américain pourrait coûter 18M€ au club phocéen. Une somme importante pour un joueur qui n'a pas tant confirmé sur le temps. De quoi éveiller certaines interrogations, à commencer celles de Pierre Ménès.
Après avoir joué au PSG et au LOSC, Timothy Weah retrouve la Ligue 1. En cette période de mercato estival, l'Américain a quitté la Juventus pour rejoindre l'OM. Un accord a fini par être trouvé entre les deux clubs et c'est ainsi que Weah a été prêté pour 1M€, tout en ayant une option d'achat de 14M€. Et à cela, ce sont 3M€ de bonus qui pourront s'ajouter, soit un total de 18M€.
« Un peu de mal à comprendre »
Timothy Weah est donc désormais à l'OM, mais Pierre Ménès a du mal à comprendre une telle opération. Sur Youtube, le journaliste sportif a confié : « J’avoue que j’ai un peu de mal à comprendre pourquoi l’OM a tant voulu faire venir Weah. J’imagine que c’est pour lui confier le poste qu’avait Luis Henrique, c’est un peu le même profil ».
« Je trouve que c’est beaucoup d’argent dépensé »
« C’est un joueur qui a des qualités physiques, mais c’est un joueur qui n’a jamais ébloui dans une saison complète dans un club. Payer une option d’achat 14M pour un joueur comme ça, je trouve que c’est beaucoup d’argent dépensé », a-t-il poursuivi concernant Weah.