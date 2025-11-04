OL - Transfert à 42M€ : Bertrand Latour annonce une folie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OL a récupéré un gros chèque lors du dernier mercato estival avec le transfert de Rayan Cherki du côté de Manchester City, pour un peu plus de 40M€. L’attaquant français est en train de monter en puissance sous ses nouvelles couleurs, et Bertrand Latour se montre particulièrement excité par ce transfert.

En proie de de sérieuses difficultés financières, l’OL a donc été obligé de se séparer d’éléments importants durant le mercato estival. Le club rhodanien a récupéré un joli chèque de 42,5M€ avec le transfert de Rayan Cherki en direction de Manchester City, et le jeune attaquant tricolore de 22 ans est en train de trouver ses marques en Premier League, lui qui a notamment offert deux passes décisives à Erling Haaland dimanche contre Bournemouth.

« L’un des transferts qui m’excite le plus » Au micro du Canal Football Club, Bertrand Latour s’est enflammé pour Cherki et espère une folie dans sa nouvelle expérience à Manchester City : « C'est quand même une sacrée réjouissance de voir Cherki sous le maillot de Manchester City avec l'entraîneur qu'il a, Pep Guardiola, sur le banc. Je suis très curieux de voir son évolution. Il l'a vu extrêmement aminci. Il va épurer son jeu, ce qui lui a parfois fait défaut. C'est l'un des transferts qui m'excite le plus. Je trouve que ça va dans le bon sens. Je ne vois pas comment ça ne peut pas marcher, tout le monde va en bénéficier, pour les Bleus ça va être génial. Hum, j'adore », indique le journaliste.