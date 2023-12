OL : Surprise pour la succession de Grosso ? Son remplaçant répond

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si l’OL s’est de nouveau incliné samedi sur la pelouse du RC Lens (3-2), Pierre Sage est tout de même parvenu à tirer son épingle du jeu auprès des supporters lyonnais mais également des dirigeants, qui n’écarteraient pas l’idée de prolonger l’intérim du directeur du centre de formation. Interrogé sur le sujet, ce dernier ne souhaite pas se projeter.

Fabio Grosso poussé vers la sortie, c'est Pierre Sage qui a été nommé à la tête de l'Olympique Lyonnais pour assurer l'intérim, une mission qui a débuté samedi par une défaite à Lens (2-3). Malgré ce nouveau revers, le visage affiché par l'équipe première a rassuré les supporters mais également les dirigeants, qui n'excluraient pas de conserver le directeur du centre de formation de l'OL.

L’OL ne veut pas se précipiter

Comme l’explique L’Équipe , l’OL ne veut pas se précipiter et passer à côté d’une solution qui pourrait se trouver en interne. Ainsi, les pistes menant à Bruno Genesio et Jorge Sampaoli seraient en stand-by en attendant de voir si Pierre Sage parviendra à relancer la formation lyonnaise contre l’OM mercredi, puis probablement face à Toulouse, dimanche. Interrogé en conférence de presse sur cette possibilité, Pierre Sage est resté prudent.

« Je raisonne jour après jour »