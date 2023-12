Mercato : Grosso retrouve un club juste après l’OL ?

La rédaction

Démis de ses fonctions jeudi après-midi à la suite des résultats cataclysmiques de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison en Ligue 1, Fabio Grosso aurait trouvé un nouveau point de chute. Selon le média italien ITASportPress, l’ancien latéral gauche international serait la priorité de Palerme, actuel huitième de Serie B.

Palerme voit en Grosso le successeur idéal de Corini

Malgré son court passage chaotique dans le Rhône, Grosso garde une certaine cote sur le marché et l’ancien club d’Edinson Cavani et de Javier Pastore compte bien jeter son dévolu sur le champion du monde 2006. Huitième du classement de Serie B, Palerme a enchaîné, vendredi, un 5e revers de rang face à Catanzaro (2-1) et souhaiterait donc se séparer de son actuel entraîneur, Eugenio Corini. Pour rappel, l'écurie sicilienne est remontée cette saison en deuxième division, après avoir fait l'objet d'une relégation administrative en Serie D en 2019.

Les prochains matches de Palerme pourraient sceller l'avenir de Grosso

Quintuple vainqueur de la Serie B, Palerme a pour but de retrouver l'élite le plus tôt possible. Pointant à neuf longueurs du duo de tête (Parme et Venise), les Rosanero joueront deux matches cruciaux contre Parme (10 décembre) et Pise (16 décembre), qui permettront, peut-être, de sceller rapidement l'avenir de Fabio Grosso.