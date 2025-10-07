OL : Nouvelle catastrophe à cause du mercato ?

Pierrick Levallet

Cet été, le mercato a été catastrophique du côté de l’OL. Le club rhodanien s’est séparé de plusieurs de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. Le début de saison a toutefois été bon pour les hommes de Paulo Fonseca. La défaite contre Toulouse ce dimanche a néanmoins laissé présager un nouveau désastre pour les Lyonnais.

L’OL a vécu un mercato catastrophique cet été. Dans le rouge sur le plan financier, le club rhodanien a été obligé de se séparer de certains de ses meilleurs éléments comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Georges Mikautadze afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Malgré cela, le début de saison des hommes de Paulo Fonseca a été très bon.

L'OL s'incline contre Toulouse à domicile, c'est historique L’OL a toutefois chuté à domicile contre Toulouse ce dimanche (1-2), une première depuis 1966. Les Lyonnais avaient pourtant montré des choses intéressantes en première période, avant de s’éteindre en seconde et de se faire surprendre par Emersonn dans les derniers instants de la partie.