OL : Le vestiaire le réclame, le boss lâche ses vérités

Alors que l’OL s’est séparé de Fabio Grosso la semaine dernière, Bruno Genesio a été cité comme un des candidats à sa succession. Certains cadres du vestiaire lyonnais ont d’ailleurs réclamé son retour, lui qui a quitté le club en 2019. Ce qu’a confirmé John Textor, en ajoutant cependant que c’est lui qui a pensé au technicien français.

Deux mois et demi après, l’OL est de nouveau à la recherche d’un entraîneur. Nommé mi-septembre, Fabio Grosso a été démis de ses fonctions jeudi dernier. Dans ces conditions, Bruno Genesio fait partie des noms cités pour lui succéder sur le banc des Gones .

Textor confirme pour Genesio

Des cadres du vestiaire de l’OL ont d’ailleurs poussé en interne pour que Bruno Genesio fasse son retour, après son passage entre 2015 et 2019. Auprès de Olympique et Lyonnais , John Textor s’est exprimé à ce sujet et a confirmé que des joueurs souhaitaient le voir revenir après le départ de Fabio Grosso.

«C’est moi qui ai pensé à lui»