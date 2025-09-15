Officiel - OM : Un joueur annonce son transfert l’été prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il n'entre pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi, Amine Harit vient d'officialiser son départ de l'OM. Le milieu offensif marocain est prêté avec option d'achat du côté de Basaksehir, en Turquie. Mais dans son discours d'adieux sur Instagram, Harit laisse déjà clairement entendre qu'il sera définitivement transféré en 2026 et ne reviendra donc pas à l'OM.

La nouvelle a été officialisée vendredi soir par l'OM via un communiqué : Amine Harit (28 ans), sous contrat jusqu'en 2027 avec le club phocéen, part en prêt du côté de Basaksehir. Un prêt qui est d'ailleurs assorti d'une option d'achat, et qui laissera donc la possibilité au club turc de pouvoir définitivement recruter le milieu offensif marocain l'été prochain. Mais le sort d'Harit à l'OM ne laisse aucune place au doute si l'on s'en tient à son message d'adieux sur Instagram.

« Mon aventure à l'OM se termine » « Chers supporters marseillais. Aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM, après quatre saisons intenses faites de hauts, de bas, mais surtout de passion et d’émotions. J’ai toujours tout donné pour ce maillot et je garderai précieusement chaque souvenir. Merci pour votre soutien dans les moments difficiles et pour ces soirées uniques vécues ensemble, qui resteront gravées en moi à jamais », publie Amine Harit. En clair, même s'il s'agit d'un prêt avec option d'achat, il ne reviendra pas à l'OM l'été prochain.