Officiel - OM : Un joueur annonce son transfert l’été prochain !

Alors qu'il n'entre pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi, Amine Harit vient d'officialiser son départ de l'OM. Le milieu offensif marocain est prêté avec option d'achat du côté de Basaksehir, en Turquie. Mais dans son discours d'adieux sur Instagram, Harit laisse déjà clairement entendre qu'il sera définitivement transféré en 2026 et ne reviendra donc pas à l'OM.
La nouvelle a été officialisée vendredi soir par l'OM via un communiqué : Amine Harit (28 ans), sous contrat jusqu'en 2027 avec le club phocéen, part en prêt du côté de Basaksehir. Un prêt qui est d'ailleurs assorti d'une option d'achat, et qui laissera donc la possibilité au club turc de pouvoir définitivement recruter le milieu offensif marocain l'été prochain. Mais le sort d'Harit à l'OM ne laisse aucune place au doute si l'on s'en tient à son message d'adieux sur Instagram.
« Mon aventure à l'OM se termine »
« Chers supporters marseillais. Aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM, après quatre saisons intenses faites de hauts, de bas, mais surtout de passion et d’émotions. J’ai toujours tout donné pour ce maillot et je garderai précieusement chaque souvenir. Merci pour votre soutien dans les moments difficiles et pour ces soirées uniques vécues ensemble, qui resteront gravées en moi à jamais », publie Amine Harit. En clair, même s'il s'agit d'un prêt avec option d'achat, il ne reviendra pas à l'OM l'été prochain.
« Je vous souhaite le meilleur pour la suite »
« Je tiens à remercier tous mes coéquipiers sur le terrain et mes frères dans les vestiaires, les coachs qui nous ont accompagné, ainsi que les dirigeants pour la confiance accordée durant ces années. L’OM restera à jamais un club à part, et je suis fier d’avoir pu participer à un petit bout de son histoire. Je vous souhaite le meilleur pour la suite », poursuit le milieu offensif marocain. Un discours qui laisse peu de place au doute...