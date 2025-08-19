Officiel : Le PSG vient de signer «un joueur incroyable» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a officialisé la semaine dernière le recrutement du robuste défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi, qui débarque en provenance de Bournemouth pour 63M€ hors bonus. Un excellent coup aux yeux de Lucas Beraldo, et le défenseur brésilien du PSG s’est enflammé pour son nouveau coéquipier.

Titularisé par Luis Enrique dimanche soir à l’occasion de la victoire du PSG sur la pelouse du FC Nantes en Ligue 1 (1-0), Ilya Zabarnyi (22 ans) a donc tout de suite été mis dans le bain, quelques jours seulement après son transfert dans la capitale française. Le défenseur ukrainien a été associé à Lucas Beraldo en charnière centrale, et l’international brésilien du PSG a d’ailleurs été bluffé par Zabarnyi.

« C’est un joueur incroyable » « C’est un joueur incroyable, il va s’adapter avec beaucoup de facilité et nous apporter beaucoup de choses et nous aider. En retour, on va l’aider à ce qu’il se sente à la maison le plus rapidement possible », a confié Beraldo dimanche soir en zone mixte après la victoire du PSG.