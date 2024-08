Officiel : Le PSG annonce son premier gros transfert de l'été !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Joao Neves est enfin un nouveau joueur du PSG ! Le club de la capitale vient d'officialiser la signature du milieu de terrain portugais qui débarque en provenance de Benfica pour environ 70M€, bonus compris. C'est le premier gros transfert de l'été pour le PSG qui n'avait recruté que Matvey Safonov jusque-là.

Alors que le PSG a simplement recruté Matvey Safonov jusque-là, pour 20M€ en provenance de Krasnodar, les autres recrues se font cruellement attendre alors que le mercato a ouvert ses portes il y a deux mois et que la saison de Ligue 1 reprend dans moins de deux semaines. Par conséquent, le mois d'août s'annonce brûlant du côté du PSG qui devrait enchaîner les annonces mercato. Et cela commence dès ce lundi avec la signature tant attendue de Joao Neves.

Joao Neves signe enfin au PSG !

En effet, le PSG a enfin officialisé la signature de Joao Neves qui débarquer en provenance de Benfica pour environ 70M€, bonus compris. Renato Sanches fait le chemin inverse et se retrouve prêté au sein du club lisboète. Le milieu de terrain portugais s'est engagé jusqu'en 2029 avec le PSG où il portera le numéro 87, comme à Benfica.

Willian Pacho va suivre ?

Et bien évidemment, le PSG ne s'arrêtera pas en si bon chemin puisque d'autres renforts sont attendus. En plus de l'arrivée d'un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, un défenseur central est également espéré après l'échec du transfert de Leny Yoro. Et le club parisien semble déjà avoir trouvé la perle rare puisque Sky Allemagne a annoncé que l'arrivée de Willian Pacho était quasiment actée. L'international équatorien devrait débarquer en provenance de l'Eintracht Francfort pour environ 45M€, bonus compris. L'été s'annonce donc encore très chaud pour le PSG.