Officiel : C'est signé, la proposition de l'OM impossible à refuser !

En cours de saison, l'équipe féminine de l'OM, les Marseillaises, a dû changer d'entraîneur. Après une recherche de quelques semaines, la formation olympienne a trouvé l'heureuse élue. C'est ainsi Corinne Diacre, ancienne sélectionneuse de l'équipe de France, qui a pris les commandes. Pour la convaincre, l'OM a mis de gros arguments en avant.

Depuis quelques semaines maintenant, Corinne Diacre est aux manettes des Marseillaises. L'OM a décidé de donner les commandes de son équipe féminine à l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France. Débarquée à Marseille comme nouvelle entraîneure, Diacre expliquait : « Pourquoi avoir choisi l'OM ? Qu'est qui m'a tenté dans ce projet ? Déjà la volonté des dirigeants que je vienne ici à Marseille. J'ai aussi vraiment un projet. On peut aller entraîner dans beaucoup d'endroits, de clubs, de sélections, je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'a fait venir c'est le projet, le projet de développement, d'ambition. Là, j'ai vraiment senti du côté féminin de donner les moyens à cette équipe ».

« On lui a proposé un projet ambitieux dans un climat sain » Pour So Foot Club, c'est Antoine Ferreira, directeur sportif des Marseillaises, qui est revenu sur le recrutement de Corinne Diacre. Le dirigeant olympien a alors expliqué : « On lui a proposé un projet ambitieux dans un climat sain, c’était important pour elle. Et c’était important de retrouver un projet auquel elle pouvait s’identifier, avec plusieurs étapes ».