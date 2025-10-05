Nouvelles recrues cet hiver : Le PSG a pris sa décision !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très calme durant le mercato estival avec seulement trois nouvelles recrues, le PSG prépare-t-il davantage de mouvement pour le mois de janvier ? Le journaliste du Parisien Dominique Séverac dégage les dernières tendances à ce sujet, et il laisse clairement entendre que le PSG ne tentera rien d'extravagant cet hiver, sauf grosse blessure de dernière minute.

Avec les seules arrivées de Renato Marin (19 ans, libre), Lucas Chevalier (23 ans, 40M€) et Ilya Zabarnyi (23 ans, 63M€), le PSG a été inhabituellement raisonnable lors du dernier mercato estival. Habitué à des folies chaque été sur le marché des transferts, le club de la capitale n'a pas voulu bouleverser un effectif qui venait de réaliser une saison 2024-2025 historique pour le PSG, avec notamment une victoire en finale de Ligue des Champions.

« Luis Enrique n'a pas demandé plus de joueurs » Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Dominique Séverac a évoqué le prochain mercato hivernal et laisse clairement entendre que le PSG sera, là encore, assez inactif : « Difficile de répondre. Il n'y a pas des Kvara sur le marché chaque hiver. Attention de ne pas recruter pour recruter. Luis Enrique n'a pas demandé plus de joueurs cet été et il est en train de prouver qu'il avait raison », indique Séverac.