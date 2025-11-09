Nouvelles recrues au PSG : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Miné par les blessures à répétition depuis le début de la saison, le PSG ne semble pas s'affoler pour autant en ce qui concerne le prochain mercato hivernal. Les dirigeants refusent d'envisager forcément de recruter du monde pour pallier ces blessures, et Luis Enrique a confirmé cette tendance en conférence de presse.

C'est un fait, le PSG n'est pas épargné par les blessures en cette première partie de saison, et Luis Enrique doit composer avec un véritable casse-tête chaque semaine, d'autant que le coach espagnol vient de nouveau de perdre des joueurs majeurs pour plusieurs semaines (Hakimi, Dembélé, Mendes...). Les dernières tendances données dans la presse indiquent néanmoins que les dirigeants du PSG refusent de s'affoler à l'approche du mercato de janvier et d'envisager un recrutement massif, une tendance confirmée par Luis Enrique en conférence de presse samedi.

« On est calmes et tranquilles » « On est ouverts, tout le temps, comme d’habitude. Mais pas d’urgence ni de préoccupation. Nous pensions au positif et au négatif. Toutes les équipes ont des blessés. On est calmes et tranquilles. Il n’y a pas de préoccupation, pas de polémiques comme vous les aimez. C’est un moment de vérité pour montrer ses qualités individuelles et collectives », indique l'entraîneur espagnol du PSG concernant le mercato hivernal.