Nouvelle signature au PSG : Le plan d’une star est dévoilé !

Maintenant qu’il a remporté le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé entend bien prolonger son contrat avec le PSG. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2028, le clan de l’international français compte mettre en avant son bilan sportif dans les négociations, mais également son impact dans le vestiaire, lui qui avait apaisé les tensions naissantes avec Luis Enrique l’année dernière.
Ballon d’Or en poche, place désormais à la prolongation de son contrat pour Ousmane Dembélé. En ce sens, d’après les informations de L’Équipe, le PSG et les représentants de l’attaquant âgé de 28 ans se sont rencontrés dans les jours qui ont suivi la cérémonie au théâtre du Châtelet, bien qu’officiellement, aucune des deux parties n’a voulu confirmer l’ouverture des négociations.
Les arguments de Dembélé pour sa prolongation
Elles ont pourtant bel et bien démarré et l’entourage d’Ousmane Dembélé compte s’appuyer sur son nouveau statut de Ballon d’Or pour négocier une revalorisation salariale. Le bilan sportif de l’international français (57 sélections), auteur de 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière et acteur majeur du sacre en Ligue des champions, sont d’autres atouts en sa faveur.
Un rôle important dans le vestiaire
Selon L’Équipe, un autre argument qui pourrait être utilisé par le clan Dembélé est son rôle dans le vestiaire. À l’automne 2024, quand des tensions étaient apparues entre Luis Enrique et certains de ses cadres, l’attaquant du PSG avait eu un rôle important pour calmer la situation et faire en sorte que la relation s’apaise entre le technicien espagnol et ses joueurs.