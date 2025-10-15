Nouvelle signature au PSG : Le plan d’une star est dévoilé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Maintenant qu’il a remporté le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé entend bien prolonger son contrat avec le PSG. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2028, le clan de l’international français compte mettre en avant son bilan sportif dans les négociations, mais également son impact dans le vestiaire, lui qui avait apaisé les tensions naissantes avec Luis Enrique l’année dernière.

Ballon d’Or en poche, place désormais à la prolongation de son contrat pour Ousmane Dembélé. En ce sens, d’après les informations de L’Équipe, le PSG et les représentants de l’attaquant âgé de 28 ans se sont rencontrés dans les jours qui ont suivi la cérémonie au théâtre du Châtelet, bien qu’officiellement, aucune des deux parties n’a voulu confirmer l’ouverture des négociations.

Les arguments de Dembélé pour sa prolongation Elles ont pourtant bel et bien démarré et l’entourage d’Ousmane Dembélé compte s’appuyer sur son nouveau statut de Ballon d’Or pour négocier une revalorisation salariale. Le bilan sportif de l’international français (57 sélections), auteur de 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière et acteur majeur du sacre en Ligue des champions, sont d’autres atouts en sa faveur.