Nouvelle signature à l’OM : La bombe lâchée sur Adrien Rabiot !

Fraîchement recruté par l’OM en provenance de l’Inter Milan, Benjamin Pavard a finalement atterri au sein du club phocéen sous les conseils d’un certain… Adrien Rabiot ! En effet, c’est ce dernier qui aurait amorcé la piste Pavard avant que sa propre situation ne se détériore brutalement avec l’OM mi-août.

L’OM a réussi un très joli coup dans les dernières heures du mercato estival en ayant bouclé la signature de Benjamin Pavard (29 ans), qui débarque en provenance de l’Inter Milan sous la forme d’un prêt payant assorti d’une option d’achat de 15M€. Et selon les révélations de Loïc Tanzi au micro de La Chaine L’Equipe, c’est en réalité Adrien Rabiot qui serait à l’origine de cette piste à l’OM.

« Rabiot lui a vanté les mérites de l’OM » « La base de la possibilité de faire venir Pavard à Marseille, c’est Rabiot. C’est une discussion entre Rabiot et Pavard où Adrien Rabiot lui a vanté les mérites du club olympien, il y a plusieurs mois déjà, où il lui a dit ‘écoute viens avec nous, tu vas voir c’est sympa’ », révèle le journaliste de L’EQUIPE sur les coulisses du dossier Benjamin Pavard à l’OM.