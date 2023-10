Nouvel entraîneur au PSG, le vestiaire adore déjà

Pierrick Levallet

Après une saison cauchemardesque dans la capitale, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions au PSG. L'ancien du LOSC a été remplacé par Luis Enrique. Mais pour le moment, les résultats du technicien espagnol sont en dent de scie. Malgré tout, son vestiaire a déjà approuvé sa méthode et adore ses entraînements.

Le PSG a tout changé dans son vestiaire cet été. Désireuse de miser sur des joueurs concernés par le projet et non sur les stars, la direction parisienne a presque entièrement remanié son effectif. Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar et Marco Verratti ont quitté le club de la capitale. Christophe Galtier, lui, a été démis de ses fonctions pour laisser la place à Luis Enrique.

La méthode Luis Enrique peine à faire effet

Pour le moment, les résultats ne sont pas au rendez-vous pour le technicien espagnol. Si sa méthode commence à faire effet dans son vestiaire, le PSG peine néanmoins à s’imposer comme ce fut le cas contre Clermont le week-end dernier (0-0). Mais malgré tout, Luis Enrique fait des heureux en interne.

Le vestiaire du PSG l'a déjà validé