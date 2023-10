Mercato : Le PSG valide un projet à plus de 150M€

Pierrick Levallet

Passé entre les mains du Qatar en 2011, le PSG a vu d'autres clubs se faire racheter au cours des dernières années. Très récemment, c'est Newcastle qui est entré dans une nouvelle ère avec l'arrivée des actionnaires saoudiens en 2021. Et au sein de la formation parisienne, on valide la stratégie mise en place par les Magpies sur le mercato pour retrouver le plus haut niveau rapidement.

Racheté par le Qatar en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Mais la formation parisienne n’est pas le seul club à avoir connu une telle révolution ces dernières années. En Premier League, Manchester City s’est fait racheter par un fonds d’investissement d’Abu Dhabi en 2008. Plus récemment, Newcastle est passé entre les mains d’actionnaires saoudiens en 2021.

«Le choix des joueurs est hyper intéressant»

Et en seulement deux ans, les Magpies ont déjà retrouvé les sommets du football européen. Relégué en 2016, le pensionnaire de Premier League a terminé quatrième de son championnat la saison dernière. La stratégie de recrutement des nouveaux propriétaire porte déjà ses fruits. Yohan Cabaye a d’ailleurs approuvé le travail de Newcastle pour mener son projet à bien.

«Ils font bien les choses»