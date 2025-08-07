Nouvel attaquant à l’OM : Déjà un malaise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À un an de la fin de son contrat avec le LOSC, Edon Zhegrova est en instance de départ, et l’OM envisagerait sérieusement de recruter l’attaquant kosovar cet été. Une idée douteuse aux yeux de Kevin Diaz, et le consultant de RMC Sport évoque déjà un malaise probable pour Zhegrova à l’OM.

Edon Zhegrova (26 ans, LOSC) sera-t-il la prochaine recrue offensive de l’OM ? À en croire les dernières tendances, la direction marseillaise serait fortement intéressée par le profil de l’attaquant kosovar, d’autant que Mason Greenwood attire l’oeil en Arabie Saoudite. Mais cette piste Zhegrova à l’OM ne fait pas forcément l’unanimité chez les observateurs, à l’image de Kevin Diaz qui se montre sceptique au micron de l’After Foot sur RMC Sport.

« Zhegrova ? J’ai de gros doutes… » « Je regardais le quatrième épisode de la série Inside de l'OM avec l'altercation entre De Zerbi et Koné. Et quand tu vois ce documentaire, j'ai de gros doutes pour savoir si Edon Zhegrova est fait pour travailler avec un entraîneur, un directeur sportif et un président aussi exigeants. C'est quand même quelqu'un qui a montré certes des qualités, mais qui a aussi montré certaines défaillances sur le plan psychologique quant à sa capacité à accepter une forme de concurrence et d'exigence de ses entraîneurs. Qu'il ait du talent, je n'en doute pas. Qu'il soit compatible avec ce qu'essaye de mettre en place l'OM depuis maintenant deux ans, j'ai de gros doutes. Je vois plus un destin à la Elye Wahi qu'un destin à la Rabiot », lâche Kevin Diaz.