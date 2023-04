Nouveau transfert historique à l'OM ? Une révélation tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Déjà ciblé par Jorge Sampaoli la saison dernière, Thiago Almada est réclamé par les supporters de l'OM, notamment sur les réseaux sociaux. A 21 ans, le joueur argentin brille sous le maillot de l'Atlanta United et pourrait faire le grand saut vers l'Europe pour un transfert record. Mais pour l'heure, un départ à Marseille ne serait pas d'actualité.

Pour Thiago Almada, l'aventure MLS semble toucher à sa fin. Agé de 21 ans, le joueur argentin serait prêt à rejoindre un championnat plus huppé, même s'il laisse planer un certain doute devant les journalistes. « Je ne sais pas. Je veux aller match après match et donner le meilleur pour l’équipe et le club. Ensuite, je verrai. Je suis vraiment heureux ici » avait-il confié.

L’OM court à la catastrophe, l’inquiétude grandit à Marseille https://t.co/T7baEzvYSq pic.twitter.com/pU7J6rdjw7 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Almada pourrait quitter la MLS pour un prix record

Almada pourrait établir un nouveau record en MLS En effet, son transfert pourrait devenir le plus cher de l'histoire de la Ligue nord-américaine. Un record détenu, pour l'instant, par Miguel Almiron (25M€). Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters de l'OM interpellent la direction dans ce dossier Almada.

La réponse tombe pour une arrivée à l'OM