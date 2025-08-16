Nouveau transfert au PSG : Ses proches annoncent des contacts, le départ est imminent ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu au PSG, Kang-In Lee pourrait changer d’air durant l’été, alors que le club reste à l’écoute des offres pour son milieu offensif de 24 ans. Arsenal, Manchester United ou encore le Napoli seraient notamment venus aux renseignements selon l’entourage du joueur sud-coréen.

Le Paris SG compte jusqu’à présent trois renforts dans ce mercato estival : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Désormais, et en attendant éventuellement d’autres recrues, le club souhaite se focaliser sur les sorties, avec deux opérations en bonne voie concernant Nordi Mukiele, prenant la direction de Sunderland, et Randal Kolo Muani, bien parti pour retrouver la Juventus. Marco Asensio, Renato Sanches, Ilyes Housni et Carlos Soler sont également invités à se trouver une porte de sortie.

Avenir incertain pour Kang-In Lee De son côté, Kang-In Lee pourrait également être concerné par un transfert, bien qu’il ne soit pas poussé vers la sortie. Le PSG reste néanmoins à l’écoute des offres pour son Sud-coréen, qui a contribué au succès en Supercoupe d’Europe face à Tottenham cette semaine en réduisant la marque. Selon Le Parisien, Kang-In Lee disposerait de plusieurs prétendants, notamment en Angleterre.