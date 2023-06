Nouveau refus au PSG après Thierry Henry

Thibault Morlain

Julian Nagelsmann est donc évoqué pour devenir le prochain entraîneur du PSG. L'Allemand ne viendra toutefois pas seul et il se cherche actuellement un adjoint. Cela ne sera pas Thierry Henry, pas tenté à l'idée de repartir sur une aventure en tant que numéro 2. Et voilà qu'il faudrait ajouter un autre refus concernant l'adjoint de Nagelsmann.

Libre depuis son départ du Bayern Munich, Julian Nagelsmann fait figure de favori pour être le prochain entraîneur du PSG. Les discussions sont actuellement en cours avec l'Allemand, qui, de son côté, cherche un adjoint. Un duo avec Thierry Henry était évoqué, mais le verdict est tombé : le champion du monde 1998 ne viendra pas au PSG.

« Ce n'est pas dans les plans »

Quid alors du futur adjoint de Julian Nagelsmann au PSG ? Pour Le Parisien , Benjamin Quarez a également écarté l'option Zoumana Camara, qui vient de prolonger avec les U19 du PSG : « La réponse est non. On s'est posé la question. On lui a même demandé lors de notre interview avec lui cette semaine. Mais ce n'est pas dans les plans ».

« Sauf offre irrefusable... »