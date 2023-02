Nouveau mercato loupé pour le PSG, un coupable est désigné

Axel Cornic

Ce mercato hivernal n’a pas vraiment servi au Paris Saint-Germain pour régler ses principaux chantiers C’est le cas avec la défense centrale, où comme l’été dernier Luis Campos raté Milan Skriniar, que l’Inter semblait pourtant vouloir vendre à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Forcément, le dirigeant portugais en prend pour son grade…

Et si la saison du PSG avait basculé à la 21e journée de Ligue 1 ? Face à Montpellier les hommes de Christophe Galtier se sont imposés, mais ont perdu deux des grandes stars de l’équipe avec Kylian Mbappé et Sergio Ramos, qui sont sortis sur blessure ce mercredi.

Après ce gros échec, le PSG passe aux accusations https://t.co/UXxOevZ23A pic.twitter.com/UnC1hs9BPT — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

Sergio Ramos blessé, c’est l’urgence en défense

L’inquiétude grandit pour la star française, mais c’est surtout la possible absence de Sergio Ramos qui interroge. Il ne faut en effet pas oublier que Presnel Kimpembe n’est toujours pas revenu de blessure et Marquinhos est donc le seul défenseur central de métier, même si Galtier peut compter sur Danilo Pereira et le jeune El Chadaille Bitshiabu.

« Campos on va commencer à se poser des questions, après deux mercato ratés »