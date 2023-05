Nouveau feuilleton sur le mercato, Mbappé va craquer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il refuserait d'activer l'option incluse dans son contrat pour une saison supplémentaire, Kylian Mbappé pourrait faire l'objet d'un nouveau feuilleton concernant son avenir, seulement un an après sa prolongation. Et cela pourrait agacer l'attaquant du PSG, qui n'apprécie pas que toutes les discussions tournent autour de sa situation personnelle.

Il y a un an, Kylian Mbappé mettait fin aux spéculations concernant son avenir en annonçant la prolongation de son contrat jusqu'en 2024. Cependant, l'option pour une saison supplémentaire ne s'activera que si le joueur le décide. Et alors qu'il a jusqu'au 31 juillet prochain pour faire son choix, l'attaquant du PSG aurait déjà acté le fait de ne pas activer son option.

Vers un nouveau feuilleton Mbappé ?

C'est en tout cas ce que révèle L'EQUIPE dans ses colonnes ce mercredi. Une situation qui jette évidemment un froid sur l'avenir à moyen terme de Kylian Mbappé. Et pour cause, s'il n'active pas son option cet été, son contrat s'achèvera en 2024 et s'il ne prolonge pas entre temps, l'attaquant du PSG sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre à l'issue de la saison prochaine. Une information qui n'est évidemment pas passée inaperçue du côté du Real Madrid qui pourrait revenir à la charge et donc relancer un feuilleton bien connu sur le mercato.

Mbappé va mal le vivre