Mbappé peut claquer la porte du PSG, il a déjà vendu la mèche

Benjamin Labrousse

À 24 ans, Kylian Mbappé symbolise à la fois le présent et le futur du PSG. Resté à Paris cette saison alors que tout semblait réglé pour un départ au Real Madrid, le prodige de Bondy avait alors clamé son amour pour le club parisien. Mais alors qu’il ne devrait pas activer l'option de prolongation de son contrat jusqu’en 2025, Mbappé devrait de nouveau susciter les convoitises d’ici très peu de temps. Cependant, depuis le début de saison, beaucoup d’affaires extra-sportives ont fait état d’un possible mal-être du champion du monde à Paris...

1) L’affaire concernant son rôle de pivot à Paris

« J'ai beaucoup plus de liberté (en équipe de France), le coach (Didier Deschamps) sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud), qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons... À Paris, c'est différent, il n'y a pas cela, on me demande de faire le pivot » . Voici ce que déclarait Kylian Mbappé après le match de l’équipe de France face à l’Autriche le 22 septembre dernier. Visiblement frustré de son rôle au sein du PSG, l’attaquant français voyait la réponse de son entraîneur Christophe Galtier fuser dans la foulée. « Son analyse est juste » , affirmait l’entraîneur parisien avant d’ajouter : « Je ne pense pas que Kylian ait moins de liberté » . Mais au sortir d’un match nul face à Reims début octobre, Kylian Mbappé en avait remis une couche à ce sujet en publiant un message témoignant sa frustration sur Instagram : « Match nul, rdv mardi. #Icicestparis. #pivotgang » . Depuis ce coup de gueule concernant son utilisation, les dirigeants parisiens se démènent pour recruter un numéro 9 afin de satisfaire le prodige français.

Kylian Mbappé lâche une bombe en privé, c’est la panique au PSG https://t.co/QqmRQco0PS pic.twitter.com/jErEjiOFK7 — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

2) Un différend financier en pleine campagne de cyberharcèlement

En octobre 2022, le PSG a été touché par des révélations de Médiapart faisant lumière sur une campagne d’attaques numériques. Ainsi, plusieurs médias payés par le club parisien auraient eu pour but de défendre ou d’attaquer les intérêts de certains joueurs sur les réseaux sociaux notamment. Victime de ce cyberharcèlement, Kylian Mbappé n’avait pas apprécié. Mais comme le 10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, un différend financier avait provoqué des tensions entre la direction du club et le joueur. La cause ? Un non-versement de la prime à la signature obtenue par l’attaquant français lors de sa prolongation à Paris durant l’été 2022.

3) « Bien manger, bien dormir » avant le Bayern Munich

14 février 2023. Au sortir d’un match raté à domicile (0-1) face au Bayern Munich, Kylian Mbappé annonce la couleur pour le match retour : « Il va falloir qu'on évite d'avoir des blessés et il va falloir bien manger, bien dormir » . Une déclaration potentiellement destinée à certains joueurs pointés du doigt pour leur hygiène de vie comme Neymar ou encore Marco Verratti. Simple déclaration d’un joueur frustré par son but annulé en fin de rencontre ? Ou bien véritable preuve de l’agacement de Kylian Mbappé envers certains coéquipiers ? Quoi qu’il en soit, quelques mois plus tard, le PSG cherche à se débarrasser de ses joueurs trop souvent blessés comme Neymar, Marco Verratti, ou encore Renato Sanches comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 16 mai.

4) Le coup de pression après la vidéo de la campagne de réabonnement