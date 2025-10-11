Nouveau crack au PSG, une offre est partie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Du côté du Mexique, un phénomène est en train de se révéler aux yeux du monde. Seulement âgé de 16 ans, Gilberto Mora serait déjà dans le viseur de plusieurs cadors européens dont ferait partie le PSG. Dernièrement, son agent Rafaela Pimenta a d’ailleurs confirmé que plusieurs offres avaient déjà été transmises pour le prodige né en 2008.

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche à se renforcer avec des jeunes joueurs à fort potentiel. Le club de la capitale vise plusieurs cracks à chaque mercato. Et si le club parisien était proche de la signature de Franco Mastantuono l’été dernier, les dirigeants du PSG pourraient cette fois-ci se tourner vers le Mexique et vers Gilberto Mora.

Le PSG en pince pour Gilberto Mora Né en 2008, le joueur de Tijuana est un véritable phénomène de précocité, lui qui compte déjà trois sélections avec le Mexique. Milieu offensif, Mora serait dans le viseur de plusieurs cadors européens comme le PSG, mais aussi le Real Madrid, club qu’il supporte. Au cours d’un récent entretien accordé à TUND, son agent Rafaela Pimenta a confirmé que plusieurs offres étaient déjà arrivées pour Gilberto Mora.