Neymar va quitter le PSG, sa destination est déjà connue

Blessé depuis février dernier, Neymar a encore manqué les grosses échéances de la saison avec le PSG. Mécontent de sa star brésilienne, le club de la capitale cherchera à s’en séparer lors du prochain mercato estival. Neymar est ouvert à un transfert mais son seul marché serait en Premier League.

Que va faire Neymar la saison prochaine ? L’attaquant du PSG avait très bien démarré cet exercice afin d’arriver en forme à la Coupe du monde, peut-être la dernière de sa carrière. Mais l’histoire s’est gâtée après sa désillusion au Qatar. Neymar s’est blessé en février contre le LOSC et sa saison s’est stoppée d’un coup.

Neymar ouvert à un départ du PSG

Pas facile à encaisser pour le PSG, forcément, mais le club de la capitale commence à avoir l’habitude. Une fois de plus, l’idée sera de vendre le Brésilien lors du prochain mercato estival. Après les événements de la semaine dernière qui a vu des supporters du PSG s’amasser devant son domicile pour réclamer son départ, Neymar serait ouvert à un départ.

L’Angleterre comme destination ?