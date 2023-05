Neymar - PSG : Un fiasco total est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme l’été dernier, Neymar sera probablement poussé au départ lors du prochain mercato, mais encore faut-il trouver un club acquéreur. Ce qui ne risque pas d’être facile. Jonathan Johnson craint même que personne ne bouge cet été pour le transfert du numéro 10 brésilien dont le contrat au PSG court jusqu’en 2027.

Arrivé en 2017 pour 222M€, Neymar est loin d'avoir confirmé toutes les attentes suscitées par son transfert légendaire. A tel point que le PSG envisagerait de le vendre cet été. Ce ne sera pas chose aisée puisque le contrat du Brésilien prend fin en 2027 et peu de clubs seront en mesure de payer une indemnité de transfert en plus du salaire conséquent de Neymar. Ce dossier pourrait donc tourner au fiasco comme le craint Jonathan Johnson.

«Cela va être un énorme défi»

« L'une des grandes histoires de la semaine a été celle de Neymar et de ses liens avec Manchester United. Il est important de préciser que ce qui s'est passé n'est pas un contact direct entre United ou tout autre club avec le PSG, mais des intermédiaires qui savent que le PSG veut transférer Neymar, et ce n'est pas nouveau, ils ont essayé de le faire l'été dernier également. La différence aujourd'hui est que le PSG a finalement réalisé qu'il ne pourra probablement pas se débarrasser de Neymar de façon permanente, donc il pourrait accepter un prêt avec une option ou une obligation d’achat. La clé pour le PSG est d'alléger le plus possible sa masse salariale, et cela va être un énorme défi », confie le journaliste de CBS Sports dans sa chronique pour Caught Offside , avant de poursuivre.

«Peu de clubs européens qui pensent que Neymar serait une bonne recrue»