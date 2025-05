Neymar : Parti au PSG, un joueur pousse pour son retour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l'été 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour rejoindre le PSG et entrer dans l'histoire avec un transfert record de 222 millions d'euros. Pendant longtemps, la star brésilienne a souhaité retrouver la Catalogne, des rumeurs qui continuaient de circuler avant son retour à Santos. De son côté, Raphinha aurait été heureux d’évoluer avec son compatriote.

A l’été 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour prendre le chemin du PSG, un transfert historique qui reste à ce jour le plus cher de l’histoire, avec une indemnité de 222M€. L’aventure parisienne n’aura pas été de tout repos pour l’attaquant brésilien, se faisant remarquer pour ses gestes de classe sur le terrain et ses buts (118 en 173 rencontres), mais également par ses nombreuses blessures et quelques polémiques.

Neymar voulait retourner au Barça

Les envies de départ de la star auriverde ont fortement agacé les supporters du PSG, Neymar souhaitant retrouver le Barça, sans jamais parvenir à ses fans. Jusqu’à peu, un retour en Catalogne était de nouveau évoqué pour lui, mais c’est finalement au Brésil, au sein de son club formateur de Santos, que le joueur de 33 ans évolue désormais. Pourtant, Neymar était attendu dans le vestiaire.

Quand Raphinha poussait pour son retour

Rapporté par le quotidien catalan Sport, Raphinha n’a pas caché son souhait de voir son compatriote le rejoindre au FC Barcelone. « On a beaucoup parlé d'un retour de Neymar au Barça. Je lui ai dit : 'Allez, tu sais que le club t'aime, que les supporters t'aiment et que tout le monde aimerait que tu reviennes'. Mais finalement, ça ne dépendait ni de moi ni de lui », a confié l’international brésilien.