Neymar, Messi... Riolo fracasse le mercato du PSG

Amadou Diawara

Depuis le rachat de QSI, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer son effectif. En effet, le club de la capitale a dépensé une fortune pour s'offrir les plus grandes stars de la planète. Selon Daniel Riolo, le PSG s'est rajouté des problèmes en recrutant des vedettes telles que Lionel Messi et Neymar.

Lorsque le PSG a été racheté par QSI, Nasser Al-Khelaïfi a pris la présidence du club. Et pour permettre au club parisien et à ses supporters de rêver plus grand, le nouveau patron rouge et bleu a dépensé des sommes folles sur le mercato.

Le PSG a fait trop de folies sur le mercato ?

Ces dernières années, la direction du PSG a dépensé sans compter pour s'offrir les meilleurs joueurs du monde, que ce soit pour payer les indemnités de transferts aux différents clubs ou pour les salaires astronomiques de ses joueurs. Interrogé sur la chaine Twitch du Phocéen , Daniel Riolo a fait un terrible constat sur la politique de recrutement de l'écurie parisienne.

«Ça les a mis dans la merde»