Neymar - Mbappé : Scénario catastrophe à Paris, le PSG a tout prévu

Benjamin Labrousse

Mardi, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato en annonçant le retour de Xavi Simons en provenance du PSV Eindhoven. Le Néerlandais revient à Paris un an seulement après son départ, le club parisien ayant fait jouer sa clause de rachat évaluée à 6 M€. Parti en prêt du côté de Leipzig, le joueur de 20 ans pourrait devenir une véritable alternative à Kylian Mbappé et Neymar aux yeux des dirigeants parisiens.

En incluant une clause de rachat de 6 M€ dans le transfert de Xavi Simons vers le PSV Eindhoven l’été dernier, le PSG ne se doutait sans doute pas qu’il réalisait un grand coup. Un an plus tard, le jeune Néerlandais est de retour en terres parisiennes, où un contrat expirant en 2027 a été signé. Véritable phénomène avec le club batave, l’ancien prodige du Barça a également découvert l’équipe nationale, s’affirmant ainsi comme l’un des plus grands talents européens à son poste. Dans la foulée de son retour, le PSG décidait d’envoyer Xavi Simons en prêt à Leipzig, le tout sans option d’achat.

Le PSG récupère 20M€, c’est une surprise https://t.co/AAVUTwOYfd pic.twitter.com/rovKwaV7Wn — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Xavi Simons pourrait remplacer Neymar et Mbappé au PSG

Un coup de maître donc, mais qui laisse surtout au PSG l’embarras du choix. Car comme le révèle MARCA ce jeudi, les dirigeants parisiens sont très optimistes concernant le potentiel de Xavi Simons. Ainsi, le média ibérique révèle que le joueur âgé de 20 ans est vu comme l’une des figures de proue de l’avenir du PSG. En cas de départ de Kylian Mbappé, ou même de Neymar, ce dernier pourrait même s’installer en tant que titulaire à gauche de l’attaque parisienne. Les deux vedettes du PSG n’ayant pas leur avenir sécurisé à Paris, Xavi Simons apparaît comme un soulagement à ce sujet.

Paris pourrait également vendre Xavi Simons à l’avenir