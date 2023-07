Neymar : Luis Enrique annonce la couleur au PSG !

Thomas Bourseau

Xavi Simons est à nouveau un joueur du PSG, mais pourrait ne pas le rester longtemps si Neymar ou Kylian Mbappé ne partait pas cet été. Concernant le Brésilien, Luis Enrique a fait passer un message clair au PSG. Explications.

Le PSG fait face à un gros problème avec le retour de Xavi Simons confirmé dimanche matin par le PSV Eindhoven par le biais de l’activation de la clause de rachat fixée à 6M€ par les parties concernées l’été dernier. Et maintenant ? Selon RMC Sport , le PSG renverrait Xavi Simons en prêt la saison prochaine si Neymar ou Kylian Mbappé ne pliait pas bagage cet été. Comme le10sport.com vous le confiait le 6 juin dernier, le PSG songe à se séparer de Neymar et Chelsea est d’ailleurs venu aux renseignements. Et maintenant ?

«Je n'ai pas encore parlé avec Neymar»

Lors de sa conférence de presse de présentation en tant qu’entraîneur du PSG, il y a douze jours de cela désormais, Luis Enrique était invité à s’exprimer par les journalistes sur le dossier Neymar. A-t-il parlé avec son ancien joueur du FC Barcelone et compte-t-il sur lui pour la saison à venir ? Le nouveau coach du PSG a tenu le discours suivant dans des propos rapportés par Goal . « Je n'ai pas encore parlé avec Neymar. J'ai parlé avec Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes, parce qu'ils sont au centre. Mais je n'ai parlé avec aucun autre joueur de l'effectif. J'aime arriver dans les lieux, ne rien imposer. Bien sûr, je vais prendre des décisions. Mais j'aimerais que ce soit des décisions prises dans le consensus ».

