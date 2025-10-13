Neymar : Le PSG débloque un transfert en pleine fête ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG entre 2020 et 2022, Rafinha était arrivé à l'époque en provenance du FC Barcelone. Libéré de son contrat par les Blaugrana, le Brésilien avait alors rejoint l'effectif de Thomas Tuchel. Mais comment Rafinha s'est-il retrouvé à signer pour le club de la capitale ? Tout serait visiblement parti de la fête d'anniversaire de Neymar. Explications.

FC Barcelone, Inter Milan, Real Sociedad, PSG... Rafinha en a connu des beaux clubs au cours de sa carrière. C'est à l'été 2020 que le frère de Thiago Alcantara s'était alors engagé avec les Parisiens, où Thomas Tuchel l'appréciait énormément. Libéré par le Barça, Rafinha avait ainsi pu signer librement avec le PSG, où il sera resté jusqu'en 2022.

« Je t'aime beaucoup » Pour Charla Podcast, Rafinha a d'ailleurs révélé tous les dessous de sa signature au PSG. Alors que tout cela est parti d'une fête d'anniversaire de Neymar, le Brésilien a raconté dans un premier temps : « Quand j'étais à Barcelone, blessé, je suis allé à l'anniversaire de Neymar et Tuchel était là. Il est venu me parler, a dit : "Je t'aime beaucoup, je pense que tu es un excellent joueur. Bon courage pour la récupération. J'aurais aimé t'entraîner". Comme ça, sans raison. Le gars est resté à mes côtés et a dit ça. Je suis resté avec ça en tête ».