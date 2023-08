Neymar et Messi claquent la porte, il interpelle le PSG sur le mercato

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG s'est totalement révolutionné. En plus de son changement d'entraineur, le club de la capitale a laissé filer deux de ses plus grandes stars, à savoir Neymar et Lionel Messi. Malgré tout, Jean-Pierre Bernès estime que le PSG, qui a réalisé un mercato moins bling-bling, est mieux armé pour aller chercher son premier titre en Ligue des Champions.

Passé totalement à côté de sa saison 2022-2023, le PSG a décidé de tout changer. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a remercié Christophe Galtier, avant de le remplacer par Luis Enrique. Par la suite, Luis Campos a profité du mercato estival pour recruter neuf nouveaux joueurs : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. En parallèle, le conseiller football du PSG a laissé filer de nombreux joueurs, et notamment les superstars que sont Neymar (Al Hilal) et Lionel Messi (Inter Miami). Malgré tout, Jean-Pierre Bernès estime que le PSG peut faire meilleure impression en Ligue des Champions, jugeant que le club parisien a mis en place la bonne stratégie sur le mercato.

«Une équipe, ce n’est pas une addition de stars»

« Entre les départs de stars et les arrivées (Dembélé, Ugarte, Asensio), le PSG est-il taillé pour batailler contre Manchester City, le Bayern, le Barça, le Real ? L’an dernier, le PSG alignait dans la même équipe Messi, Neymar et Mbappé. Ça n’a pas fonctionné. Vous n’avez pas eu les résultats européens attendus et vous aviez pourtant trois des meilleurs joueurs du monde. Dans une équipe, il ne faut pas que des chefs d’orchestre. Il faut des joueurs qui ont une notoriété peut-être moins importante, moins élevée, mais qui dans un collectif apportent plus », a déclaré Jean-Pierre Bernès lors d'un entretien accordé au JDD .

PSG : Une offre arrive pour Verratti https://t.co/OmDc55DKlj pic.twitter.com/8W5eOz3O6h — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

«Le recrutement du PSG a été fait avec réflexion»