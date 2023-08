Un transfert toujours possible, le PSG est prévenu

Axel Cornic

Les prochains jours vont être bouillants au Paris Saint-Germain qui semble encore vouloir être protagoniste de ce mercato estival. Une arrivée de Randal Kolo Muani est notamment évoquée, mais les Parisiens vont surtout se concentrer sur les ventes, avec Hugo Ekitike qui pourrait bien poursuivre sa jeune carrière du côté de l’Italie.

Arrivé avec l’étiquette de futur crack, Hugo Ekitike a totalement disparu au PSG. Il faut dire que l’attaquant de 21 ans a subi de plein fouet la concurrence de Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé et si les deux premiers sont partis, il a notamment vu débarquer Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos cet été. Un départ est donc devenu inévitable pour l’ancien du Stade de Reims.

PSG : Mbappé de retour, une recrue valide https://t.co/XVkoogAMcO pic.twitter.com/wy21tDKUJi — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Le PSG aimerait pousser Ekitike à Francfort, mais...

Mais pour aller où ? Ce dimanche, L’Equipe annonce que le PSG aimerait l’insérer dans les négociations avec Francfort pour débloquer le transfert de Randal Kolo Muani. Sauf que la destination allemande ne semble pas vraiment convaincre Hugo Ekitike ! Ce dernier privilégiait un départ vers le RC Lens, mais c’est Elye Wahi qui devrait débarquer de Montpellier pour finalement remplacer un Loïs Openda, parti après une seule saison vers le RB Leipzig.

« Tout peut arriver d’ici la fin du mercato »