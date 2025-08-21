Neymar et Mbappé : Ils l’ont plombé au PSG !

Débarquant de Wolsburg à 23 ans à l’hiver 2017, Julian Draxler était pressenti pour devenir un attaquant phare du projet QSI. Cependant, le vent a rapidement tourné avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé l’été suivant. Bien qu’il ait adoré les côtoyer au quotidien, les deux attaquants ont sportivement parlant été néfastes pour sa carrière au PSG.
A l’été 2017, soit une demi-saison après le transfert de Julian Draxler, le PSG frappait très fort sur le mercato. Dans la foulée de la douloureuse remontada subie en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse du FC Barcelone, les dirigeants parisiens investissaient 402M€ en tout sur Neymar et Kylian Mbappé. Deux opérations économiquement et sportivement colossales pour le Paris Saint-Germain, qui a chamboulé l’aventure de Draxler dans la capitale.
«J’aimais trop ce club»
En interview avec Le Parisien, Julian Draxler a évoqué le tremblement de terre sur la planète foot qu’a été le mercato de 2017 avec Neymar et Mbappé. A l’image de la folie qu’est le PSG à son sens. « J’aimais trop ce club. Le PSG, c’est un club qui est un peu fou dans sa tête, comme moi. Quand tu te dis qu’ils achètent Neymar pour 222 millions d’euros et trois semaines plus tard Kylian (Mbappé) pour 180 millions d’euros… Il se passe toujours quelque chose dans ce club, des histoires ! Tu ne t’ennuies jamais au PSG. Je me sentais bien à Paris, j’étais fier de porter le maillot de ce grand club et de dire : je joue pour le PSG. J’ai aimé la façon dont on a joué au football, on prenait du plaisir sur le terrain. C’est un club magnifique »,
«C’est devenu plus compliqué quand Neymar et Mbappé sont arrivés»
Cependant, les deux stars ont immédiatement relégué Julian Draxler au second plan, ce que le principal intéressé n’a pas manqué de souligné pendant son échange avec le quotidien de la capitale, quand bien même il en garde un souvenir plus que positif. « Il y a beaucoup de bons moments que je garde en tête ! Les six premiers mois au PSG sont peut-être la meilleure période de ma vie. C’était magnifique et j’adorerais pouvoir revivre ça aujourd’hui. C’est devenu plus compliqué quand Neymar et Mbappé sont arrivés. Ces deux transferts ont changé pas mal de choses pour moi. C’était un plaisir de jouer avec ces gars-là. Quand Neymar a débarqué… Je n’ai jamais vu ça dans ma vie, c’était incroyable ! Et c’est aussi pour cette raison que je suis resté le plus longtemps possible. Je voulais voir le niveau, la façon dont Kylian allait évoluer. Être sur le terrain avec de tels joueurs, c’est un réel plaisir, c’est le rêve de tout le monde ».