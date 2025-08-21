Neymar et Mbappé : Ils l’ont plombé au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Débarquant de Wolsburg à 23 ans à l’hiver 2017, Julian Draxler était pressenti pour devenir un attaquant phare du projet QSI. Cependant, le vent a rapidement tourné avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé l’été suivant. Bien qu’il ait adoré les côtoyer au quotidien, les deux attaquants ont sportivement parlant été néfastes pour sa carrière au PSG.

A l’été 2017, soit une demi-saison après le transfert de Julian Draxler, le PSG frappait très fort sur le mercato. Dans la foulée de la douloureuse remontada subie en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse du FC Barcelone, les dirigeants parisiens investissaient 402M€ en tout sur Neymar et Kylian Mbappé. Deux opérations économiquement et sportivement colossales pour le Paris Saint-Germain, qui a chamboulé l’aventure de Draxler dans la capitale.

«J’aimais trop ce club» En interview avec Le Parisien, Julian Draxler a évoqué le tremblement de terre sur la planète foot qu’a été le mercato de 2017 avec Neymar et Mbappé. A l’image de la folie qu’est le PSG à son sens. « J’aimais trop ce club. Le PSG, c’est un club qui est un peu fou dans sa tête, comme moi. Quand tu te dis qu’ils achètent Neymar pour 222 millions d’euros et trois semaines plus tard Kylian (Mbappé) pour 180 millions d’euros… Il se passe toujours quelque chose dans ce club, des histoires ! Tu ne t’ennuies jamais au PSG. Je me sentais bien à Paris, j’étais fier de porter le maillot de ce grand club et de dire : je joue pour le PSG. J’ai aimé la façon dont on a joué au football, on prenait du plaisir sur le terrain. C’est un club magnifique »,