Neymar est sur le marché, un transfert légendaire est programmé

Thomas Bourseau

Au PSG, il semblerait que les jours de Neymar soient désormais comptés. À ce rythme, il se pourrait que le Brésilien quitte le club à la prochaine intersaison alors que Chelsea lui déroulerait le tapis rouge.

Entre Neymar et le PSG, ça sent le roussi. Cela fait à présent plusieurs jours qu’il est question de polémiques entourant Neymar d’un point de vue extrasportif. Cependant, son rendement sur le terrain n’est plus ce qu’il était et un ras-le-bol collectif prendrait forme.

Neymar aurait la tête à un départ

D’après les informations de The Sun , Neymar verrait bien le vent tourner et songerait déjà à son prochain challenge ailleurs qu’au PSG. Le média anglais confirme une intention de la star du Paris Saint-Germain de trouver un point de chute lorsque Football Insider a fait part d’attentes comprises en 95 et 106M€ pour le transfert de Neymar.

Chelsea veut frapper fort avec Neymar