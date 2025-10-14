Neymar : Coup de tonnerre sur le mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 décembre 2025 avec Santos, Neymar voudrait faire son retour en Europe, et ce, pour pouvoir disputer la prochaine Coupe du Monde avec le Brésil. Dans cette optique, son clan s'activerait en coulisses pour lui trouver un nouveau club. Et heureusement pour Neymar, il aurait toujours des admirateurs en Europe.

Lors de l'été 2023, Neymar a quitté le continent européen. En effet, le PSG a vendu la star brésilienne à Al Hilal. Après avoir passé un an et demi en Arabie Saoudite, Neymar est rentré au Brésil, et ce, pour retrouver son club formateur : Santos.

Transfert : Neymar veut revenir en Europe De retour à Santos depuis le 31 janvier 2025, Neymar devrait rester moins d'un an au Brésil. Sous contrat jusqu'au 31 décembre, le milieu offensif de 33 ans souhaiterait changer d'air cet hiver. En effet, Neymar voudrait être rapatrié en Europe pour se donner un maximum de chances de pouvoir disputer la prochaine Coupe du Monde.